Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей

В социальных сетях распространилось атмосферное фото, на котором едва различим в тумане памятник Манасу на площади Ала-Тоо. Автор снимка неизвестен, однако он быстро стал вирусным и активно обсуждается пользователями соцсетей.

Фото из интернета

Горожане отмечают, что фигура Манаса, едва проступающая сквозь плотную серую завесу, выглядит почти призрачно. Многие комментируют, что туман в Бишкеке в последние дни стал особенно густым, что делает привычные городские объекты почти невидимыми.

Снимок стал одним из наиболее обсуждаемых за сутки и уже получил неофициальный статус «фото дня».