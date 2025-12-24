10:14
Общество

Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей

В социальных сетях распространилось атмосферное фото, на котором едва различим в тумане памятник Манасу на площади Ала-Тоо. Автор снимка неизвестен, однако он быстро стал вирусным и активно обсуждается пользователями соцсетей.

Фото из интернета

Горожане отмечают, что фигура Манаса, едва проступающая сквозь плотную серую завесу, выглядит почти призрачно. Многие комментируют, что туман в Бишкеке в последние дни стал особенно густым, что делает привычные городские объекты почти невидимыми.

Снимок стал одним из наиболее обсуждаемых за сутки и уже получил неофициальный статус «фото дня».
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
