19:22
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке врачам урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный

В Бишкеке медицинским работникам урезали заработную плату. Информация об этом появилась в социальной сети Instagram.

На странице паблика black_list.kg врач-реаниматолог рассказал, что медикам недоплатили по 2-3 тысячи сомов.

«Я работаю врачом-реаниматологом в одной из больниц столицы. Работали не покладая рук все время с начала ЧП в стране. Тех, кто очень далеко живет, беременных, старше 65 лет, отправляли в отпуск, поэтому нам приходилось работать за всех. Хорошо, работали. Транспорта не было вначале, добирались пешком, на попутках, как получится... Хорошо, опять работали. Зарплату урезали потихоньку, говорили: больных нет, поэтому снимают КТУ (коэффициент трудового участия. — Прим. 24.kg). Хорошо, опять же работали», — написал он.

Медик сетует, что в городе опять ввели ограничения на передвижение общественного транспорта и врачи вновь столкнутся с трудностями. Но руководство больниц не разрешает им жаловаться куда-либо или говорить о проблемах открыто, грозят увольнением.

Сейчас все медики болеют, но работают, на больничный не разрешают выходить.

Врач-реаниматолог

«Сегодня получили зарплату за июнь... Это, вообще, 4-5 тысяч сомов, у кого как, в зависимости от дежурств... Это, вообще, нормально? Урезали по 2-3 тысячи. Сказали, что у всех так, поскольку у государства денег нет, чтобы выплачивать зарплату», — добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Здравствуйте, можно попросить вас опубликовать анонимно? Просто уже накипело!!! Я работаю врачом - реаниматологом в одной из больниц Бишкека. Работали непокладая рук всё время с начала ЧП в стране. Тех кто далеко очень живёт, беременных, старше 65л отправляли в отпуск, поэтому нам приходилось работать за всех. Хорошо, работали. Транспорта не было в начале, добирались пешком, на попутках, как получится... Хорошо, опять работали. Зарплату урезали потихоньку, говорили больных нету, поэтому снимают КТУ. Хорошо, опять же работали... Сейсас опять по выходным транспорта нет, как хочешь добирайся. Хорошо, и это молча глотаем. Ну как молча - естественно руководство затыкает рот, "попробуйте хоть куда-нибудь написать" говорят... Сейчас все медики болеют, но работают, на больничный не разрешают выходить, так сегодня получили зарплату за июнь месяц... Это вообще - 4000-5000с у кого как, в зависимости от дежурств... Это вообще нормально??? Урезали по 2-3 тыс. Сказали что у всех так, поскольку в государстве денег нет, выплачивать зарплату. —————————————— Все скидки, акции и распродажи теперь в одном месте! @promocode.kg @promocode.kg @promocode.kg Подписывайтесь! Будьте в курсе всех акций и скидок!

Публикация от ЧерныйСписокKG (@black_list.kg)

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/157986/
просмотров: 1658
Версия для печати
Материалы по теме
ЮНИСЕФ и АБР передали Кыргызстану медицинское оборудование
Депутаты предлагают развивать в Кыргызстане телемедицину
В Бишкеке и Чуйской области в восьми школах откроют медицинские кабинеты
Подписано распоряжение правительства КР
В Ала-Буке почти все медики, заболевшие коронавирусом, выздоровели
Водители автобусов Бишкека до сих пор не получили зарплату за март
В городе Ош от коронавируса выздоровела еще один медик
Большинство новых случаев заражения коронавирусом — контактные
Из спецодежды только халаты. Врачи из Лейлека просят выдать им средства защиты
В Кыргызстане 79 медиков заразились коронавирусом. Трое в тяжелом состоянии
Популярные новости
Опасно для жизни. В&nbsp;12-м микрорайоне Бишкека люди вынуждены выходить на&nbsp;дорогу Опасно для жизни. В 12-м микрорайоне Бишкека люди вынуждены выходить на дорогу
Два медведя подрались на&nbsp;границе России и&nbsp;Китая Два медведя подрались на границе России и Китая
Чудаки парковки. На&nbsp;бульваре Эркиндик машины с&nbsp;мороженым стоят с&nbsp;нарушением ПДД Чудаки парковки. На бульваре Эркиндик машины с мороженым стоят с нарушением ПДД
Мгновения жизни. Боз-Болток на&nbsp;закате и&nbsp;весенний Джети-Огуз Мгновения жизни. Боз-Болток на закате и весенний Джети-Огуз
Бизнес
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Начисление процентов на&nbsp;карты KICB&nbsp;&mdash; когда все важное встречается вместе! Начисление процентов на карты KICB — когда все важное встречается вместе!
Беззалоговые кредиты до&nbsp;300 тысяч сомов от&nbsp;Dos Credobank Беззалоговые кредиты до 300 тысяч сомов от Dos Credobank
1 июля, среда
19:00
Цифра дня. 11,7 тысячи кыргызстанцев вернулись домой за три месяца Цифра дня. 11,7 тысячи кыргызстанцев вернулись домой за...
18:40
В Бишкеке врачам урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный
18:30
2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
В Бишкеке более половины зараженных коронавирусом — чиновники
18:06
Коронавирус в Кыргызстане. Объявлен набор медсестер и санитарок без образования