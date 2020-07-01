В Бишкеке врачам урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный

В Бишкеке медицинским работникам урезали заработную плату. Информация об этом появилась в социальной сети Instagram.

На странице паблика black_list.kg врач-реаниматолог рассказал, что медикам недоплатили по 2-3 тысячи сомов.

«Я работаю врачом-реаниматологом в одной из больниц столицы. Работали не покладая рук все время с начала ЧП в стране. Тех, кто очень далеко живет, беременных, старше 65 лет, отправляли в отпуск, поэтому нам приходилось работать за всех. Хорошо, работали. Транспорта не было вначале, добирались пешком, на попутках, как получится... Хорошо, опять работали. Зарплату урезали потихоньку, говорили: больных нет, поэтому снимают КТУ (коэффициент трудового участия. — Прим. 24.kg). Хорошо, опять же работали», — написал он.

Медик сетует, что в городе опять ввели ограничения на передвижение общественного транспорта и врачи вновь столкнутся с трудностями. Но руководство больниц не разрешает им жаловаться куда-либо или говорить о проблемах открыто, грозят увольнением.

Сейчас все медики болеют, но работают, на больничный не разрешают выходить. Врач-реаниматолог

«Сегодня получили зарплату за июнь... Это, вообще, 4-5 тысяч сомов, у кого как, в зависимости от дежурств... Это, вообще, нормально? Урезали по 2-3 тысячи. Сказали, что у всех так, поскольку у государства денег нет, чтобы выплачивать зарплату», — добавил он.

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