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Агент 024

В парке Победы в Бишкеке нет воды. Деревья сохнут

В парке Победы до сих пор нет поливной воды. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В конце мая вышла новость о том, что в парке сохнут деревья.

«Вода в этом парке так и не появилась, и все растения — трава, деревья продолжают высыхать. Почему такое отношение к одному из крупнейших парков города? Мало того что все может засохнуть, так еще создается и пожароопасная ситуация. Необходим срочный полив этого парка!» — написал бишкекчанин.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Парк Победы в Бишкеке

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/157476/
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