В пункт приема вторсырья и приют для бомжей превратили частный дом в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, хозяйка дома на пересечении улиц Гоголя и Боконбаева сдала его в аренду около восьми лет назад.

«Квартиранты приютили лиц без определенного места жительства. Бомжи таскают сюда бутылки, пьют, дерутся, врываются в наши дворы, воруют», — отметил горожанин.

Он добавил, что жители неоднократно обращались с заявлениями в МТУ, к квартальной, в пожарную службу и другие инстанции, но никакой реакции до сих пор нет.

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