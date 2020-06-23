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В пункт приема вторсырья и приют для бомжей превратили частный дом в Бишкеке

В пункт приема вторсырья и приют для бомжей превратили частный дом в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, хозяйка дома на пересечении улиц Гоголя и Боконбаева сдала его в аренду около восьми лет назад.

«Квартиранты приютили лиц без определенного места жительства. Бомжи таскают сюда бутылки, пьют, дерутся, врываются в наши дворы, воруют», — отметил горожанин.

Он добавил, что жители неоднократно обращались с заявлениями в МТУ, к квартальной, в пожарную службу и другие инстанции, но никакой реакции до сих пор нет.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/156999/
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