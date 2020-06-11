Отремонтированный Исторический музей еще не открыли, а все уже рушится

Торжественное открытие реконструированного и отремонтированного Исторического музея откладывается уже два года.

Читатель сообщил 24.kg, что у фонтанов, расположенных рядом с музеем, отваливаются плиты и разрушаются ступени.

«На реконструкцию главного культурного объекта столицы угрохали миллионы. Еще неизвестно, когда этот музей откроют для посещения, а там уже все рушится», — написал он.





Напомним, в июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Исторического музея. По версии следствия, ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.

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