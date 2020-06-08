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Агент 024

Пенсионерке отключили электричество за задолженность в 90 сомов

70-летней пенсионерке из села Дмитриевка Иссык-Атинского района отключили свет за задолженность в размере 90 сомов. Об этом 24.kg сообщила читательница.
 
«За апрель у меня вышло 411 сомов, за май — 195. Мне сказали, что можно заплатить сразу за два месяца. Я ответила, что сейчас не могу, оплачу со следующей пенсии. Оставила им свою пенсионную книжку и 516 сомов — все деньги, которые у меня были с собой. Осталась должна 90 сомов», — рассказала она.
 
По словам пенсионерки, в тот же день к ней пришел электрик в 22.00 и, несмотря на просьбы не отключать свет, так как правительство продлило на три месяца сроки оплаты коммунальных услуг, отключил подачу электроэнергии.
 
Пенсионерка отмечает, что она сама инвалид, живет на одну пенсию с дочерью, которая одна воспитывает ребенка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/155205/
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