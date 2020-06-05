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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Сотрудники детских садов сдают тест на COVID-19. Образовалась давка

В Бишкеке сегодня возле средней школы № 2 скопилась очередь из сотрудников детских садов, которые пришли сдавать тест на коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Жылдызбек Керимбаев.

Женщины пожаловались на слабую организацию приема и сильную давку.

Напомним, что перед открытием детских садов их сотрудники должны сдать тест на коронавирус. Об этом на брифинге вчера сообщила вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/155069/
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