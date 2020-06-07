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Мгновения жизни. Вечерний Бишкек и мартовский Ош

Наша рубрика, рассказывающая о Кыргызстане с помощью читателей сайта, возобновляет свой выход. Мы очень соскучились по нашим авторам и красивым фотографиям. Но читатели нас не забывали и во время карантина, поэтому накопилось много снимков. И мы с радостью их начинаем публиковать. Спасибо, что вы и в сложные времена остаетесь с 24.kg.

Много фотографий прислали из Бишкека. Например, таким вечернюю столицу увидела Александра Айдаралиева.

Свой взгляд на вечерний Бишкек получился и у М.Анарбекова.

Многие наши авторы присылали фотографии, когда мы еще сидели на карантине, поэтому сейчас мы публикуем много весенних снимков. Такие сделал в пригороде столицы Алмаз Карабалаев.

Следующие фотографии сделала Саламат Каныбекова в селе Арашан.

Несколько фотозарисовок из Кара-Балты прислала Карима Курбанова.

Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов запечатлел Ош в самом начале весны, когда только-только начиналось цветение.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Вы можете присоединиться к ним и рассказать о самых любимых уголках Кыргызстана. Сделать это легко.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/154645/
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