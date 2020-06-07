Мгновения жизни. Вечерний Бишкек и мартовский Ош

Наша рубрика, рассказывающая о Кыргызстане с помощью читателей сайта, возобновляет свой выход. Мы очень соскучились по нашим авторам и красивым фотографиям. Но читатели нас не забывали и во время карантина, поэтому накопилось много снимков. И мы с радостью их начинаем публиковать. Спасибо, что вы и в сложные времена остаетесь с 24.kg.

Много фотографий прислали из Бишкека. Например, таким вечернюю столицу увидела Александра Айдаралиева.

Свой взгляд на вечерний Бишкек получился и у М.Анарбекова.

Многие наши авторы присылали фотографии, когда мы еще сидели на карантине, поэтому сейчас мы публикуем много весенних снимков. Такие сделал в пригороде столицы Алмаз Карабалаев.

Следующие фотографии сделала Саламат Каныбекова в селе Арашан.

Несколько фотозарисовок из Кара-Балты прислала Карима Курбанова.

Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов запечатлел Ош в самом начале весны, когда только-только начиналось цветение.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Вы можете присоединиться к ним и рассказать о самых любимых уголках Кыргызстана. Сделать это легко.

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