Строительный кран в 7-м микрорайоне убрали с тротуара и проезжей части

Строительный кран в 7-м микрорайоне, который устанавливали на тротуаре, убрали. Об этом 24.kg сообщили в Госэкотехинспекции.

Фото Госэкотехинспекции. Строительный кран в 7-м микрорайоне убрали с тротуара

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По данным ведомства, на время бетонирования 21 мая с 10.30 до 11.30 подрядчик временно оградил тротуар. После завершения бетонирования ограждение сняли и дорогу для пешеходов открыли.

«В конце 2018 года объект заморозили по финансовому затруднению застройщика. В 2020-м строительные работы объекта возобновили. На возведение строения есть все необходимые разрешительные документы», — сказали в ведомстве.

Напомним, жители 7-го микрорайона были недовольны тем, что строительный кран установили на тротуаре и проезжей части, что мешало движению пешеходов и автомобилей.