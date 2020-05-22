В Джалал-Абаде идет стройка с нарушением техники безопасности

Возле котельной в городе Джалал-Абаде начали рыть котлован с нарушением техники безопасности. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на месте стройки нет ограждения котлована, предупредительных знаков, дорога вся в грязи.

«Не выдержана охранная зона котельной, которая является объектом повышенной опасности. Кто несет ответственность за это безобразие?» — задается вопросом читатель.

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