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Агент 024

В Джалал-Абаде идет стройка с нарушением техники безопасности

Возле котельной в городе Джалал-Абаде начали рыть котлован с нарушением техники безопасности. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на месте стройки нет ограждения котлована, предупредительных знаков, дорога вся в грязи.

«Не выдержана охранная зона котельной, которая является объектом повышенной опасности. Кто несет ответственность за это безобразие?» — задается вопросом читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/153582/
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