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Агент 024

В Аламединском районе в арыке течет «кровавая вода»

В Аламединском районе в Нижней Ала-Арче в арыке течет «кровавая вода». Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в этом районе находится скотобойня и все отходы сливаются в арык. «Я живу по улице Коллекторной, видео снял сегодня. Чуть выше расположена скотобойня, вот и результат. А потом эта вода уходит в БЧК. Я прошу, чтобы Госэкотехинспекция проверила этот факт и приняла меры», — пишет читатель.

В пресс-службе Госэкотехинспекции 24.kg сказали, что инспекторы ведомства по Аламединскому району видели этот ролик ранее, только не могли найти, где он точно был снят. Сейчас они отправились по указанному адресу для проверки.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151331/
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