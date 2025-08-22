Коллектив Минтруда принял участие в акции по сдаче крови

22 августа сотрудники Министерства труда, социального обеспечения и миграции приняли активное участие в акции по сдаче крови, прошедшей в Республиканском центре крови.

Цель акции – содействие в спасении жизней пациентов, нуждающихся в переливании крови. Руководство и сотрудники министерства поддержали эту важную инициативу и внесли свой вклад.

Перед сдачей крови все участники прошли медицинское обследование. По словам специалистов, переливание крови и ее компонентов ежегодно спасает миллионы жизней, помогает продлить жизнь пациентов в тяжелом состоянии и улучшить ее качество.