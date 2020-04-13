Режимы ЧС и ЧП в Кыргызстане. Некоторые не соблюдают правила и выходят из дома

Читатели 24.kg присылают фото и видео того, как некоторые жители Кыргызстана не соблюдают правила режимов ЧС и ЧП, введенных в стране в марте.

Люди продолжают без надобности выходить на улицу. Так, например, в микрорайоне «Учкун» Бишкека часто собирается молодежь. По словам очевидца, они все были без масок. По ночам тоже многолюдно.

Фото читателя 24.kg

Многолюдно и в селе Беловодском. «Жизнь идет как обычно», — написала читательница.

Очевидец прислал видео, на котором запечатлены гуляющие взрослые с детьми.

«Почему мы, законопослушные граждане, сидим дома, а потом из-за таких нам продлят наше заточение? Где патрули, которые должны следить за обстановкой?» — спрашивают жители.

В столице также ограничили проезд для автомашин. Но, судя по сообщениям читателей, транспорта в городе все еще много.

Фото читателя 24.kg

На сегодня в стране 419 подтвержденных фактов коронавируса, из них 79 — медики. Выздоровели 67 человек, умерли пять.

Уважаемые граждане, просим вас не выходить без надобности из дома!

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