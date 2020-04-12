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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Каинды сотрудники милиции ходят по домам и проверяют прописку

В городе Каинды Чуйской области сотрудники правоохранительных органов ходят по домам и проверяют документы жильцов. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, милиционеры не представляются, требуют показать домовую книгу и паспорт. «Сегодня начали ходить по несколько сотрудников правоохранительных органов и требовать документы, проверяют прописку. Но насколько это законно? В Чуйской области же введен режим чрезвычайной ситуации, а не режим ЧП, как в Бишкеке. Нам пришлось все равно показать документы. Они говорят, что аким района поручил ходить по домам», — пишут читатели.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что уже уточняют информацию и подробности предоставят позже.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/149887/
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