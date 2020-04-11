В Аламединском районе у водителей требуют маршрутные листы с печатью айыл окмоту

В Аламединском районе Чуйской области на блокпостах между селами требуют маршрутные листы с печатью айыл окмоту. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, такая ситуация второй раз. «Я ехал в магазин из села Дачного в село Лебединовка. В первый раз меня не пропустили, пришлось развернуться обратно. Второй раз удалось договориться, но при условии, что я больше не буду проезжать пост. Я не понимаю, почему у меня должен быть маршрутный лист, тем более с печатью местных органов власти? В Аламединском районе не вводили режим чрезвычайного положения», — пишет читатель.

Напомним, 8 апреля первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции заявил, что правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах и необоснованным истребованием маршрутных листов.

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