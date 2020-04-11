10:40
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В Аламединском районе у водителей требуют маршрутные листы с печатью айыл окмоту

В Аламединском районе Чуйской области на блокпостах между селами требуют маршрутные листы с печатью айыл окмоту. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Читайте по теме
Правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах

По его словам, такая ситуация второй раз. «Я ехал в магазин из села Дачного в село Лебединовка. В первый раз меня не пропустили, пришлось развернуться обратно. Второй раз удалось договориться, но при условии, что я больше не буду проезжать пост. Я не понимаю, почему у меня должен быть маршрутный лист, тем более с печатью местных органов власти? В Аламединском районе не вводили режим чрезвычайного положения», — пишет читатель.

Напомним, 8 апреля первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на пресс-конференции заявил, что правительство разберется с самовольным введением комендантского часа в регионах и необоснованным истребованием маршрутных листов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/149785/
просмотров: 957
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане 51 медик заразился коронавирусом
В Кыргызстане выявили еще 41 случай коронавируса
Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП
Кыргызстанцы остаются в Новосибирске до 30 апреля. Сегодняшний рейс отменили
Рейтинг Дональда Трампа рекордно вырос на фоне пандемии коронавируса
На счет Минтруда и соцразвития для нуждающихся поступило 7,8 миллиона сомов
Пандемия коронавируса. ОБСЕ предоставит медикам Кыргызстана защитное снаряжение
Бесплатные онлайн-консультации психологов для врачей открыли в Кыргызстане
Посол Великобритании в Кыргызстане присоединился к акции #изоизоляция
В Баткене усилена работа на санитарно-карантинных постах в приграничных зонах
Популярные новости
В&nbsp;одной из&nbsp;школ Бишкека онлайн-уроки идут по&nbsp;45&nbsp;минут&nbsp;&mdash; родители недовольны В одной из школ Бишкека онлайн-уроки идут по 45 минут — родители недовольны
В&nbsp;аптеке Бишкека одноразовые маски продают по&nbsp;27&nbsp;сомов. ГСБЭП начала проверку В аптеке Бишкека одноразовые маски продают по 27 сомов. ГСБЭП начала проверку
В&nbsp;Джалал-Абаде мужчина напал на&nbsp;волонтеров и&nbsp;сотрудников МЧС В Джалал-Абаде мужчина напал на волонтеров и сотрудников МЧС
Энергетики Каракола отказались от&nbsp;ремонтных работ. Школьники продолжат обучение Энергетики Каракола отказались от ремонтных работ. Школьники продолжат обучение
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
10:22
В Кыргызстане 51 медик заразился коронавирусом В Кыргызстане 51 медик заразился коронавирусом
10:16
В Кыргызстане выявили еще 41 случай коронавируса
10:00
Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП
09:50
Кыргызстанцы остаются в Новосибирске до 30 апреля. Сегодняшний рейс отменили
09:41
В Аламединском районе у водителей требуют маршрутные листы с печатью айыл окмоту