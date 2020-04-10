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Агент 024

Водителей не будут штрафовать за вынужденные нарушения ПДД на блокпостах

В Бишкеке граждане, которых на автомобилях не пропускают на блокпостах, вынуждены нарушать ПДД и пересекать двойные сплошные. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, с подобной ситуации он столкнулся уже несколько раз, при этом камеры «Безопасного города» могли зафиксировать эти нарушения не по его вине. «Милиционер уже второй раз разворачивает меня на блокпосту, я ему задаю вопрос: через две сплошные? Он ответил: да. Я уточнил, пришлют ли за это мне «письмо счастья», поскольку это сегодня произошло на пересечении улицы 7 Апреля и проспекта Чуй, где установлены камеры «Безопасного города». Постовой сказал мне: скажешь, что я разрешил разворачиваться тут», — пишет читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Если водитель нарушил ПДД по вине милиционера, штраф засчитывать не будут

В кол-центре комендатуры Бишкека читателю 24.kg сказали, что камеры «Безопасного города» продолжают фиксировать ПДД. Однако, если нарушение допущено не по вине водителя, а по требованию милиционеров, то штрафовать владельцев авто не будут.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/149769/
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