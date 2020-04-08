В Бишкеке в школе № 69 имени Токтогула Сатылганова онлайн-уроки длятся по 45 минут, а не по 20, как говорили в Министерстве образования. Об этом 24.kg сообщила читательница.





По ее словам, заставлять детей сидеть в чате или приложении Zoom 45 минут — это бред. «Насколько обоснованно ставить расписание по 45 минут в прежнем режиме? Уроки должны быть по 20 минут. Но наша школа начинает учиться как обычно, шесть дней в неделю. Это, вообще, обоснованно при режиме чрезвычайного положения и пандемии?» — задается вопросом читательница.

В Министерстве образования в курсе данного вопроса. В ведомстве 24.kg попросили связаться с директором учебного заведения за пояснениями. Однако она недоступна для комментариев.

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