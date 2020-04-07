Нельзя не работать. Врач в Балыкчи добирается на дежурство на велосипеде

В Иссык-Кульской области одна из врачей добирается до работы на велосипеде. Ролик сегодня опубликовали в интернете.

Местные жители сняли, как медик в защитном костюме едет на работу из села Сары-Камыш в Балыкчи. «Нельзя же не работать. Сейчас нет никакого транспорта, маршрутки не ходят. Хорошо, что велосипед есть», — говорит женщина.

После недолгой беседы автор видео предложил довезти врача до места назначения.

В пресс-службе полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области 24.kg сказали, что ролик подлинный и снят сегодня. «Врач ехала на дежурство на санитарно-карантинный пост между Балыкчи и селом Сары-Камыш. Хотим отметить, что всех медиков, которые работают в больнице Балыкчи и проживают за его пределами, отправили в вынужденные отгулы до окончания режима чрезвычайной ситуации», — заключили в полпредстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.