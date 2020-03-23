Валидатор в автобусе № 38 сломался. Машину сняли с рейса

Валидатор в автобусе маршрута № 38 сломался. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, водитель закрыл аппарат и утром заехал на базу. Машину сняли с рейса.

Напомним, ранее 24.kg читатель сообщил, что в автобусе накрыт валидатор.

Отметим, руководитель компании, внедряющей проект электронного билетирования, Арсен Кондахчан рассказал, что пассажир может не платить за поездку в автобусе или троллейбусе, если там не работает валидатор.

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