Родственники оставшихся в Новосибирске кыргызстанцев просят о помощи

В 24.kg обратились родственники оставшихся в Новосибирске кыргызстанцев.

«Нам нужна помощь в возвращении наших родных из Новосибирска. Власти просто оставили их там на произвол судьбы. Рейсы в Бишкек отменены, а консульство не отвечает на звонки. Мама не владеет информацией, будет ли организована эвакуация соотечественников, потому что невозможно добиться хоть какой-то информации по организации чартерных рейсов» — написал читатель.

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По его словам, оперативный штаб по вопросам взаимодействия и оказания помощи гражданам Кыргызстана за рубежом занимается отсылками.

«Я обращаюсь к руководству страны организовать чартерные рейсы и вывезти своих граждан как можно быстрее, так как толпы людей в аэропорту, на железнодорожных вокзалах, среди них много больных, детей. Люди вынуждены сдавать в ломбарды вещи, чтобы купить билет за 45-50 тысяч рублей, которые стоят от 6 до 11 тысяч», — написал родственник.

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