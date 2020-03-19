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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Много сообщений. Штаб по коронавирусу не отвечает кыргызстанцам по горячей линии

Республиканский штаб не отвечает на вопросы по номерам горячей линии в WhatsApp. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, видно, что сообщение доставлено и просмотрено, но никакого ответа не отправлено.

«Зачем горячая линия, если она не работает?» — возмущены они.

В Республиканском штабе признали, что не успевают отвечать на все сообщения кыргызстанцев, поскольку этим занимается только один специалист, а вопросов поступает много. Кроме того, он параллельно принимает и телефонные звонки.

«Поступает очень много сообщений. Большинство мы переадресовываем соответствующим государственным и муниципальным органам, на некоторые вопросы уже есть ответы в СМИ и других источниках», — отметили в штабе.

Напомним, что с вопросами можно обращаться по телефонам: 0312881684, 0312881853, 0312881850; и на WhatsApp — 0770895556.

Для получения оперативной информации по коронавирусу в КР можно подписаться на Telegram-канал Республиканского штаба.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147104/
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