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Мгновения жизни. Город Ош и спокойный Иссык-Куль

Сегодня в нашем выпуске представлены три региона Кыргызстана, где наши авторы сделали свои фотографии. Жаль, но пока ярких весенних снимков у нас нет. Но мы надеемся, что они появятся в ближайшее время.

Начнем с южной столицы Кыргызстана — Оша. Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов сделал фотографии в начале марта. Поэтому следов весеннего цветения еще незаметно.

«Село Кум-Добо, где находится священная гора Кочкор-Ата. В этой местность идут археологические раскопки. По данным историка К.Конурбаева, есть предположение, что здесь находился город Суяб. Он был столицей кыргызского каганата в X веке. Позже снесен селевым потоком», — рассказала о местах, где сделаны фотографии, наш постоянный автор Жумагуль Тентиева.

Умиротворенный Иссык-Куль в районе села Ананьево вдохновил сделать фотографии читателя, который скрылся под именем Alex Z.

Надеемся, фотографии наших авторов вам понравились. Не забывайте, что вы можете оказаться в их числе. Сделать это не очень сложно.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/147103/
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22 марта, воскресенье
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