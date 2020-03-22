Мгновения жизни. Город Ош и спокойный Иссык-Куль

Сегодня в нашем выпуске представлены три региона Кыргызстана, где наши авторы сделали свои фотографии. Жаль, но пока ярких весенних снимков у нас нет. Но мы надеемся, что они появятся в ближайшее время.

Начнем с южной столицы Кыргызстана — Оша. Наш постоянный автор Мамасалы Ташматов сделал фотографии в начале марта. Поэтому следов весеннего цветения еще незаметно.

«Село Кум-Добо, где находится священная гора Кочкор-Ата. В этой местность идут археологические раскопки. По данным историка К.Конурбаева, есть предположение, что здесь находился город Суяб. Он был столицей кыргызского каганата в X веке. Позже снесен селевым потоком», — рассказала о местах, где сделаны фотографии, наш постоянный автор Жумагуль Тентиева.

Умиротворенный Иссык-Куль в районе села Ананьево вдохновил сделать фотографии читателя, который скрылся под именем Alex Z.

Надеемся, фотографии наших авторов вам понравились. Не забывайте, что вы можете оказаться в их числе. Сделать это не очень сложно.

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