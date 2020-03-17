Будто попала в зону смерти. Кыргызстанка пожаловалась на условия карантина
10:02, 17 марта 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Условия в карантине ужасные: холодно, воды в уборной нет и двери не закрываются. Об этом 24.kg сообщила очередная читательница.
По ее словам, обстановка вокруг напоминает фильм ужасов. «Как будто попала в зону смерти, где обитают зомби. Двери не закрываются, в палате по четыре человека. Разве это условия, где можно спасти от коронавируса? Идиотизм полнейший. За 14 дней пребывания здесь человек с ума сойдет. Зато на пропускном пункте столько понтов было, словно самых опасных преступников поймали. Вот тебе и государство, заботящееся о людях. Очень обидно, что мы так живем», — пишет девушка.