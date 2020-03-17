Будто попала в зону смерти. Кыргызстанка пожаловалась на условия карантина

Условия в карантине ужасные: холодно, воды в уборной нет и двери не закрываются. Об этом 24.kg сообщила очередная читательница.

По ее словам, обстановка вокруг напоминает фильм ужасов. «Как будто попала в зону смерти, где обитают зомби. Двери не закрываются, в палате по четыре человека. Разве это условия, где можно спасти от коронавируса? Идиотизм полнейший. За 14 дней пребывания здесь человек с ума сойдет. Зато на пропускном пункте столько понтов было, словно самых опасных преступников поймали. Вот тебе и государство, заботящееся о людях. Очень обидно, что мы так живем», — пишет девушка.

Ранее пассажиры рейсов, прибывших из стран, где есть зараженные коронавирусом, также пожаловались на условия содержания в карантине на территории аэропорта «Манас».

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