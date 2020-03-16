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Агент 024

Учителей заставляют работать во время карантина. Комментарий Минобразования

Учителей столичных школ под угрозой увольнения заставляют находиться на рабочих местах с 9.30 до 14.00 во время карантина. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, на карантин не отпускают даже пенсионеров. «Учителей заставляют ходить в школу и сидеть с 9.30 до 14.00 взаперти под угрозой увольнения. Не с 7.00 или 8.00, а посреди дня, отбирая у педагогов все время. В чем смысл этого всего?» — задается вопросом читатель.

В пресс-службе Министерства образования 24.kg подтвердили информацию, что учителям предписано находиться на рабочих местах в определенное время. По данным ведомства, педагогам поручено организовать учебно-методическую работу в период каникул. «В настоящее время формируется инструкция по организации дистанционного обучения, в том числе и на телевидении. В любое другое время каникул педагоги также присутствуют на своих рабочих местах и их заработная плата сохраняется. Нахождение учителей на работе не нарушает карантинное предписание», — отметили в министерстве.

Напомним, все школы и высшие учебные заведения с 16 марта закрылись на трехнедельный карантин. Решение принято на заседании Совета безопасности.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/146620/
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