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Агент 024

В Бишкеке несколько лет назад между домами вырыли котлован. Жители возмущены

В Бишкеке в районе улиц Тимирязева и Боконбаева несколько лет назад вырыли котлован под строительство очередного многоэтажного дома и забросили его. Об этом 24.kg сообщили возмущенные горожане.

«Этот котлован вырыли примерно три года назад. Прямо между домами — с каждой стороны живут люди, но тех, кто это делал, ничего не остановило. В разное время тут появлялись баннеры с рекламой строительства какой-то очередной элитки, однако потом все убрали. А котлован так и не зарыли», — рассказали они.

Жители столицы возмущены тем, что городские власти выдают разрешение на строительство «непонятным компаниям». Они также опасаются, что из-за принятия нового Проекта детальной планировки, в котором прокуратура нашла ряд несоответствий законодательству, этот клочок земли все же застроят и снесут все частные дома вокруг.

«Этим чиновникам лишь бы деньги получить. Забор, если это можно так назвать, уже давно завалился, огромный котлован стоит. И вообще, как можно было давать разрешение на строительство, если тут такой участок? Где будут стоять эти огромные строительные машины — прямо на дороге? А если воткнут очередную элитку, к каким сетям подключат? К нашим! И опять никакой парковки не будет, займут дорогу, а потом скажут, что в проекте было другое. И так по всему городу», — выразили недовольство бишкекчане.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/145127/
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