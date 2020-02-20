Камеры не пугают. Водители маршруток в Бишкеке выезжают на встречку

Сразу несколько водителей маршруток выехали на полосу встречного движения на проспекте Чуй (пересечение с улицей Фучика). Видео 24.kg прислал читатель.

«Возле Ошского базара постоянно бардак на дорогах. Пешеходы переходят где угодно, авто паркуют в три ряда. Маршрутники вообще обнаглели и ездят как им захочется, для них нет правил! Уважаемая наша Дорожная милиция, наведите порядок, пожалуйста. Глядя на все это, складывается такое впечатление, что в городе нет милиции вообще», — написал он.

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