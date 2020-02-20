22:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Проблемные маршрутки

Камеры не пугают. Водители маршруток в Бишкеке выезжают на встречку

Сразу несколько водителей маршруток выехали на полосу встречного движения на проспекте Чуй (пересечение с улицей Фучика). Видео 24.kg прислал читатель.

«Возле Ошского базара постоянно бардак на дорогах. Пешеходы переходят где угодно, авто паркуют в три ряда. Маршрутники вообще обнаглели и ездят как им захочется, для них нет правил! Уважаемая наша Дорожная милиция, наведите порядок, пожалуйста. Глядя на все это, складывается такое впечатление, что в городе нет милиции вообще», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/144241/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Пробка образовалась на улице Московской из-за неработающего светофора и хамов
Езда по встречке. На улице Асаналиева в Бишкеке водители нарушают ПДД регулярно
No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Водитель маршрутки в Бишкеке нарушил сразу несколько Правил дорожного движения
Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, отстранили от работы
Это провокация. В мэрии заявляют: водитель не требовал 20 сомов за проезд
Очередной водитель маршрутки в Бишкеке собирал по 20 сомов за проезд
Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, сняли с линии
В мэрии примут меры к водителю, который требовал с пассажиров по 20 сомов
Водитель маршрутки в Бишкеке требовал 20 сомов за проезд
Популярные новости
Чудаки парковки. Сквер в&nbsp;6-м микрорайоне Бишкека уничтожают водители Чудаки парковки. Сквер в 6-м микрорайоне Бишкека уничтожают водители
Загадочное морское существо обнаружили в&nbsp;Мексике Загадочное морское существо обнаружили в Мексике
В&nbsp;Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует В Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует
Мгновения жизни. Потрясающие закаты в&nbsp;Бооме и&nbsp;Горной Маевке Мгновения жизни. Потрясающие закаты в Бооме и Горной Маевке
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
22:28
Международные блогеры продвигают зимний туризм в Кыргызстане Международные блогеры продвигают зимний туризм в Кыргыз...
22:02
Камеры не пугают. Водители маршруток в Бишкеке выезжают на встречку
21:41
Почти вдвое обещает Минкультуры поднять зарплату сотрудникам музеев
21:28
Откровенная и чувственная: фигуристка Бетина Попова покинула спорт
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 февраля: днем потеплеет