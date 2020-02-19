В Беловодской специальной школе-интернате избивают детей. Милиция бездействует

Сотрудники Беловодской специальной школы-интерната избивают воспитанников. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, он был вынужден определить своего внука в это учреждение 5 декабря 2019 года.

«Многие врачи посоветовали отправить на обучение моего девятилетнего внука в эту спецшколу. Мы туда пришли, там все чисто, уютно. Все понравилось. Но персонал относится к детям по-зверски. Из всего Кыргызстана в этом учреждении 200 детей, у которых нарушена речь, они разделены на 10 групп. Мой внук попал в группу от 8 до 11 лет. Первый раз я поехал навестить его 20 декабря, увидел, что у внука губы полностью в болячках, внутри появились гнойнички. Реакции от персонала на мое возмущение практически не было. Главврач сказал, что поручит медсестре и она посмотрит», — рассказывает читатель.

Мужчина говорит, что этот случай не последний. Дальше было хуже. 5 февраля он снова приехал в школу-интернат и обнаружил, что у его внука разодраны уши и на теле множество синяков.

«Его, видимо, пинали, левая нога полностью в синяках была, возле почек тоже. На мой вопрос, что случилось, персонал ответил, что, наверное, мой внук упал, они не знают. Главврач ответил, что ничего страшного», — сказал он.

По словам читателя, он отправился в УВД Московского района с намерением написать заявление, однако его не приняли.

«Мне сказали: давайте сначала создадим опергруппу, они на место выедут, проверят. Если выявят какие-нибудь факты, то придете с заявлением, сказали мне в милиции», — пишет он.

Директор Беловодской специальной школы-интерната потребовала, чтобы мальчика забрали из учреждения, и решила больше его не принимать на обучение. А правоохранительные органы начали работу только после звонка на горячую линию ГУВД Чуйской области.

«Уголовное дело возбудили, но я подозреваю, что этот инцидент хотят спустить на тормозах», — заключил читатель.