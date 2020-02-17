Загадочное морское существо обнаружили в Мексике

На побережье мексиканского полуострова Пунта Мита (штат Наярит) волны вынесли неизвестное морское существо с острыми зубами, без глаз, с носом дельфина, удлиненным туловищем и вытянутым хвостом. Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на Tribuna de la Bahía.

Загадочное существо обнаружили местные жители во время прогулки по побережью. Свидетели приняли его за мертвого дельфина, но позже решили, что существо вынесло из глубин океана, так как у него не было глаз.

Фото © Tribunadelabahia. Загадочное морское существо

В водах близ мексиканского города Пуэрто-Вальярта есть впадина глубиной несколько километров. Она теоретически может быть местом обитания подобных неопознанных существ.

Местные СМИ подтвердили, что на данный момент никто не смог распознать и идентифицировать необычное животное.