Электронное билетирование. Проездные ученикам будут продавать в школах

Когда школьники смогут получить карты для проезда в общественном транспорте, поинтересовался читатель 24.kg.

«В мэрии сообщали, что с 1 марта в транспорте будет полностью безналичный расчет. Но когда поступят школьные проездные и где их будут раздавать?» — поинтересовался он.

В пресс-службе проекта «Электронное билетирование» сообщили, что школьные проездные готовы, сейчас идет проверка по спискам, ранее поданным школами. Их продажу планируют начать со следующей недели.

Школьные карты — именные. Сама электронная карточка стоит 50 сомов. Она приобретается один раз и может использоваться в течение всего срока обучения ребенка в школе. Стоимость проездного на один календарный месяц для школьников — 175 сомов. Приобрести их можно в своей школе.

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