Пока водитель ходил за покупками, его собака утопила автомобиль в пруду

Житель Китая хорошо усвоил урок — нельзя оставлять в работающей машине собаку. Иначе придется вытаскивать «железного коня» из пруда, пишет издание «За рулем».

Предприниматель на короткое время припарковал машину возле искусственного пруда в деревне Сингуан (провинция Чжэцзян, Китай). Он планировал почти сразу вернуться с объемной коробкой с продуктами, потому оставил двигатель включенным, а багажник — открытым.

В это время собака владельца, запрыгнув на место водителя, случайно переключила селектор автомата в режим Drive, отправив машину прямиком в воду.

Собаку удалось спасти — она не пострадала, но что с ней стало после — не сообщали.