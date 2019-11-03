16:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком «Работает эвакуатор»

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Чудаки» мешают не только пешеходам, но и водителям.

На остановке на перекрестке улиц Байтика Баатыра/Суеркулова таксист мешает водителям общественного транспорта.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На перекрестке улиц Курманджан Датки и Джалиля водители нагло паркуются в два ряда, перекрывают дорогу, а там знак стоит, запрещающий остановку. Обращались в ГУОБДД. Реакции никакой», — написал читатель 24.kg.

Там же «поймали» и этого водителя, который встал на проезде.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Таксист занял полосу движения, встав под знаком «Работает эвакуатор». Как сообщил автор фото, у этого водителя, согласно сервису Carcheck, штрафы на 24,5 тысячи сомов.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водители троллейбусов не прекращают жаловаться на автолюбителей, загораживающих проезд с конечной остановки возле Западного автовокзала.

На пересечении улицы Осмонкула и проспекта Жибек Жолу машины также стоят под запрещающим знаком.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 64
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. В микрорайоне «Восток-5» водитель заехал на газон
Чудаки парковки. Ошские водители соревнуются с бишкекскими в нарушении правил
Чудаки парковки. Бишкекчане просят закрыть от водителей Ореховую рощу
Ликвидировать нельзя оставить. В БГК думают, что делать с двумя департаментами
Искать дополнительные источники дохода призвали мэрию депутаты БГК
В БГК выясняют, почему на улицах Бишкека собирают деньги за парковку
Чудаки парковки. Машины выезжают на встречку, чтобы объехать нарушителей
Водители троллейбусов в Бишкеке отстают от графика из-за припаркованных машин
Чудаки парковки. Водитель машиной заблокировал выход со двора жилого дома
Эффектная парковка — в автошколах можно учить, как это делать нельзя
Популярные новости
Carcheck. В&nbsp;Кыргызстане ездит авто с&nbsp;рулем посередине Carcheck. В Кыргызстане ездит авто с рулем посередине
Брошенные авто находят на&nbsp;улицах бишкекчане. Почему их&nbsp;не&nbsp;убирают? Брошенные авто находят на улицах бишкекчане. Почему их не убирают?
Дорога Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Глава села Александровка продает грунт Дорога Бишкек — Кара-Балта. Глава села Александровка продает грунт
Забор новой элитки перекрыл проезжую часть Забор новой элитки перекрыл проезжую часть
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сообщает ЗАО «Альфа Телеком» сообщает
Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев Необходимо повышать цифровые навыки кыргызстанцев
В&nbsp;Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора&nbsp;О! В Бишкеке открыт новый IT-коворкинг Мобильного оператора О!
3 ноября, воскресенье
16:00
Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком «Работает эвакуатор» Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под зн...
15:00
Мгновения жизни. Завораживающие краски осенней Ала-Арчи и перевал Долон
14:00
Осенние каникулы. Изучаем родной Кыргызстан
13:00
Кардиохирург из Турции Мустафа Унал уверен, в Кыргызстане живут счастливые люди
11:00
Как обмануть время. Топ рецептов сохранения молодости
2 ноября, суббота
21:27
Сколько времени подростку нужно для смартфона, чтобы не навредить здоровью
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 ноября: ожидаются дожди