Чудаки парковки. Водители безнаказанно паркуются под знаком «Работает эвакуатор»

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки в Бишкеке.

«Чудаки» мешают не только пешеходам, но и водителям.

На остановке на перекрестке улиц Байтика Баатыра/Суеркулова таксист мешает водителям общественного транспорта.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«На перекрестке улиц Курманджан Датки и Джалиля водители нагло паркуются в два ряда, перекрывают дорогу, а там знак стоит, запрещающий остановку. Обращались в ГУОБДД. Реакции никакой», — написал читатель 24.kg.

Там же «поймали» и этого водителя, который встал на проезде.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Таксист занял полосу движения, встав под знаком «Работает эвакуатор». Как сообщил автор фото, у этого водителя, согласно сервису Carcheck, штрафы на 24,5 тысячи сомов.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водители троллейбусов не прекращают жаловаться на автолюбителей, загораживающих проезд с конечной остановки возле Западного автовокзала.

На пересечении улицы Осмонкула и проспекта Жибек Жолу машины также стоят под запрещающим знаком.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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