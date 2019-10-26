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Почему вместо тротуара заезд к гостинице, и кто дал разрешение

Казалось бы, что пешеход должен ощущать себя в полной безопасности на тротуаре. Но только не в Бишкеке. Потому что в столице Кыргызстана использовать его можно в качестве подъезда к дверям гостиницы. Законно.

1
Ходят тут всякие

Читатель пожаловался, что на улице Исанова отель занял тротуар — построил входную группу и организовал подъезд.

Выяснилось, что сделал он это вполне законно — есть градостроительное заключение на его размещение.

Вот только, как следует из ответа мэрии, должен был сохранить тротуар для беспрепятственного прохождения пешеходов. Условно, конечно, это соблюдается. Человек — не поезд, машину обойдет, если его раньше она его не собьет.

В мэрии добавили, что вопрос рассматривает управление землепользования и строительства. Но запретят ли ездить там машинам?

2
Колодец не наш, но мы закрыли

Так и хочется воскликнуть: «Достучались!» Обнаружив, что открытый на улице Руставели люк не муниципальный, а частный, ждать беды не стали, и колодец закрыли. Вторую крышку на место вернула «Бишкектеплосеть», на чьем балансе находится второй открытый колодец.

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В прошлый раз, напомним, на сообщение бдительных горожан пресс-служба мэрии ответила, что это не их люк. Сопроводила сообщение фотографией, на которой рядом с открытым колодцем играют подростки. Осталось непонятным, что тогда хотели этим показать в муниципалитете.

3
Вверх тормашками

Ехать в Бишкеке по дорожным знакам — испытание даже для опытного водителя.

С легкостью можно встретить противоречащие друг другу указатели, закрытые ветками деревьев, или установленные вверх тормашками.

Как рядом с Аламединским рынком.

В мэрии отчитались, что сотрудники Бишкекасфальтсервиса исправили дорожный знак.

4
Газом не торгуй

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О неэффективной борьбе мэрии со стихийной торговлей редакция писала уже не один раз. Но постоянные рейды, профбеседы результат дают лишь краткосрочный.

И если к продаже с лотков и машин продуктов питания, ширпотреба, сигарет бишкекчане привыкли, то вот торговля автогазом ввергла в шок.

Продавцы не скрывались, выставив рекламное объявление прямо на проезжей части.

«Рекламный баннер демонтирован, проведена разъяснительная работа, продажа газа не ведется», — отчитались в мэрии.

Надолго ли?

5
Кому шлагбаумы ставить можно

Бишкекчанин пожаловался, что на улице Токтоналиева въезд во двор с одной стороны преграждает шлагбаум, а с другой — ворота. Он отметил, что дорога — муниципальная и закрывать ее нельзя.

Из мэрии пришел долгий и витиеватый ответ, но если коротко: Ограждение стоит на территории придомового земельного участка.

Значит, мэрия этим вопросом не занимается.

А вот мешающие и опасные металлические препятствия на улице Ибраимова демонтировали. Видимо, они находились на муниципальном участке.

Скамейки сделали

К сожалению, не все бишкекчане и гости столицы относятся бережно к муниципальному имуществу. Разбитые фонари, исписанные стены, сломанные инсталляции. Продолжать можно бесконечно. Мэрия продолжает призывать к сознательности и устранять последствия работы вандалов.

Вот и на Театральной аллее сотрудники «Тазалыка» отремонтировали скамейки на Театральной аллее. Они прибили и покрасили новые рейки.

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