Почему вместо тротуара заезд к гостинице, и кто дал разрешение

Казалось бы, что пешеход должен ощущать себя в полной безопасности на тротуаре. Но только не в Бишкеке. Потому что в столице Кыргызстана использовать его можно в качестве подъезда к дверям гостиницы. Законно.
Читатель пожаловался, что на улице Исанова отель занял тротуар — построил входную группу и организовал подъезд.
Выяснилось, что сделал он это вполне законно — есть градостроительное заключение на его размещение.
Вот только, как следует из ответа мэрии, должен был сохранить тротуар для беспрепятственного прохождения пешеходов. Условно, конечно, это соблюдается. Человек — не поезд, машину обойдет, если его раньше она его не собьет.
В мэрии добавили, что вопрос рассматривает управление землепользования и строительства. Но запретят ли ездить там машинам?
Так и хочется воскликнуть: «Достучались!» Обнаружив, что открытый на улице Руставели люк не муниципальный, а частный, ждать беды не стали, и колодец закрыли. Вторую крышку на место вернула «Бишкектеплосеть», на чьем балансе находится второй открытый колодец.
В прошлый раз, напомним, на сообщение бдительных горожан пресс-служба мэрии ответила, что это не их люк. Сопроводила сообщение фотографией, на которой рядом с открытым колодцем играют подростки. Осталось непонятным, что тогда хотели этим показать в муниципалитете.
Ехать в Бишкеке по дорожным знакам — испытание даже для опытного водителя.
С легкостью можно встретить противоречащие друг другу указатели, закрытые ветками деревьев, или установленные вверх тормашками.
Как рядом с Аламединским рынком.
В мэрии отчитались, что сотрудники Бишкекасфальтсервиса исправили дорожный знак.
И если к продаже с лотков и машин продуктов питания, ширпотреба, сигарет бишкекчане привыкли, то вот торговля автогазом ввергла в шок.
Продавцы не скрывались, выставив рекламное объявление прямо на проезжей части.
«Рекламный баннер демонтирован, проведена разъяснительная работа, продажа газа не ведется», — отчитались в мэрии.
Надолго ли?
Бишкекчанин пожаловался, что на улице Токтоналиева въезд во двор с одной стороны преграждает шлагбаум, а с другой — ворота. Он отметил, что дорога — муниципальная и закрывать ее нельзя.
Из мэрии пришел долгий и витиеватый ответ, но если коротко: Ограждение стоит на территории придомового земельного участка.
Значит, мэрия этим вопросом не занимается.
А вот мешающие и опасные металлические препятствия на улице Ибраимова демонтировали. Видимо, они находились на муниципальном участке.
Скамейки сделали
К сожалению, не все бишкекчане и гости столицы относятся бережно к муниципальному имуществу. Разбитые фонари, исписанные стены, сломанные инсталляции. Продолжать можно бесконечно. Мэрия продолжает призывать к сознательности и устранять последствия работы вандалов.
Вот и на Театральной аллее сотрудники «Тазалыка» отремонтировали скамейки на Театральной аллее. Они прибили и покрасили новые рейки.
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