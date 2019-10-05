Мэрия vs пони: лошадку изгнали, но она вернулась

Как не вспомнить бессмертное произведение Сервантеса, видя тщетные попытки мэрии побороть незаконную торговлю в городе. Регулярные рейды, разговоры по душам с продавцами приносят лишь кратковременный эффект. Стоит проверяющим уйти, как лотки снова появляются. Так это происходит и на центральном бульваре Эркиндик, который и власти, и горожане называют одной из визитных карточек Бишкека.

1 Гуляющий по бульвару пони

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Более 15 заявлений написал в мэрию и акимиат бишкекчанин с просьбой навести порядок на бульваре. И пони тут выгуливают, предлагая на нем прокатить детишек, и продавцы устраивают торговлю прямо на аллеях. После публикации в рубрике «Агент 024», специалисты Первомайской администрации выехали на бульвар и убрали несанкционированные точки продажи, проката детских авто и того самого пони.

В мэрии рапортуют, что МТУ поручено взять на постоянный контроль вышеуказанную территорию. Сотрудники акимиата с начала года провели 45 рейдов и даже обрезали более километра незаконно подключенных электрических кабелей.

Как только сотрудники акимиата ушли, на бульваре снова появились продавцы. Вернулся и пони. Читатель

«Их количество даже увеличилось. Представители райадминистрации штрафовать не могут, а беседы не помогают», — об итогах рейда рассказал читатель.

Фото читателя. После рейда продавцы вновь вернулись

Отреагировали в мэрии и на сообщение об антисанитарии на овощном рынке «Сары-Озон». Санитарно-экологическая инспекция составила протокол о несоблюдении правил благоустройства на общую сумму 26 миллионов сомов.

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Но, как показывает опыт, штрафы в этом случае как мертвому припарка. Как и постоянно распространяемые призывы мэрии к горожанам не покупать продукты питания «с земли».

Похоже, муниципалитету давно пора пересмотреть механизмы борьбы со стихийной торговлей. Иначе так и продолжат воевать с ветряными мельницами. Чем это закончилось для Дон Кихота, напоминать не надо.

2 Беда одна - дороги

Но, то ли объемы оказались не по зубам, то ли с кадрами проблема, – качество работы оставляет желать лучшего.

Жалобы читателей на ремонт и состояние дорог, асфальтов лидируют в рубрике. Это и понятно. Они — неотъемлемая часть ежедневной жизни, и от их состояния зависит комфорт. Можно радоваться, что в последние годы мэрия ударно взялась за реконструкцию дорожной сети.

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Ямы на недавно отремонтированных улицах, провалившаяся брусчатка — далеко не редкость. Такой дефект обнаружили горожане на островке безопасности на пересечении улицы Ахунбаева и проспекта Айтматова.

В муниципалитете отреагировали быстро. Сотрудники Бишкекасфальтсервиса переложили брусчатку.

Но сделает ли вывод мэрия? Или так и продолжит исправлять недочеты, а не делать все, чтобы их не допускать.

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