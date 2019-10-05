17:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия vs пони: лошадку изгнали, но она вернулась

Как не вспомнить бессмертное произведение Сервантеса, видя тщетные попытки мэрии побороть незаконную торговлю в городе. Регулярные рейды, разговоры по душам с продавцами приносят лишь кратковременный эффект. Стоит проверяющим уйти, как лотки снова появляются. Так это происходит и на центральном бульваре Эркиндик, который и власти, и горожане называют одной из визитных карточек Бишкека.

1Гуляющий по бульвару пони

Читайте по теме
Ты только жди. В мэрии продолжают обещать устранить замечания
Более 15 заявлений написал в мэрию и акимиат бишкекчанин с просьбой навести порядок на бульваре. И пони тут выгуливают, предлагая на нем прокатить детишек, и продавцы устраивают торговлю прямо на аллеях. После публикации в рубрике «Агент 024», специалисты Первомайской администрации выехали на бульвар и убрали несанкционированные точки продажи, проката детских авто и того самого пони.

В мэрии рапортуют, что МТУ поручено взять на постоянный контроль вышеуказанную территорию. Сотрудники акимиата с начала года провели 45 рейдов и даже обрезали более километра незаконно подключенных электрических кабелей.

Как только сотрудники акимиата ушли, на бульваре снова появились продавцы. Вернулся и пони.

Читатель
«Их количество даже увеличилось. Представители райадминистрации штрафовать не могут, а беседы не помогают», — об итогах рейда рассказал читатель.

читателя
Фото читателя. После рейда продавцы вновь вернулись

Отреагировали в мэрии и на сообщение об антисанитарии на овощном рынке «Сары-Озон». Санитарно-экологическая инспекция составила протокол о несоблюдении правил благоустройства на общую сумму 26 миллионов сомов.

Читайте по теме
Кушать все хотят. Почему стихийная торговля побеждает на рынках столицы
Но, как показывает опыт, штрафы в этом случае как мертвому припарка. Как и постоянно распространяемые призывы мэрии к горожанам не покупать продукты питания «с земли».

Похоже, муниципалитету давно пора пересмотреть механизмы борьбы со стихийной торговлей. Иначе так и продолжат воевать с ветряными мельницами. Чем это закончилось для Дон Кихота, напоминать не надо.

2Беда одна - дороги

Жалобы читателей на ремонт и состояние дорог, асфальтов лидируют в рубрике. Это и понятно. Они — неотъемлемая часть ежедневной жизни, и от их состояния зависит комфорт. Можно радоваться, что в последние годы мэрия ударно взялась за реконструкцию дорожной сети.

Но, то ли объемы оказались не по зубам, то ли с кадрами проблема, – качество работы оставляет желать лучшего.

Читайте по теме
Волны на асфальте в Бишкеке. Когда работу приходится переделывать
Ямы на недавно отремонтированных улицах, провалившаяся брусчатка — далеко не редкость. Такой дефект обнаружили горожане на островке безопасности на пересечении улицы Ахунбаева и проспекта Айтматова.

В муниципалитете отреагировали быстро. Сотрудники Бишкекасфальтсервиса переложили брусчатку.

Но сделает ли вывод мэрия? Или так и продолжит исправлять недочеты, а не делать все, чтобы их не допускать.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке закрыли еще один участок улицы Абдымомунова
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы сделают в этом году
Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе китайского гранта начнут в 2020 году
Мост на улице Токтоналиева. Мэрия ждет замечаний горожан
Без помпы и в тестовом режиме. Мост на улице Токтоналиева открыт
В седьмом микрорайоне Бишкека перерыли новый асфальт
Сделать двусторонними другие улицы во время ремонта Московской невозможно
Ремонт дорог в Бишкеке. Мост на Токтоналиева почти завершен
Жители улицы Токтоналиева просят установить «лежачих полицейских»
В Бишкеке закроют улицу Абдымомунова
Популярные новости
Встаньте и&nbsp;идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей Встаньте и идите работать. Племянница Матраимова ответила пользователям соцсетей
Людей, выдававших себя за&nbsp;племянницу Матраимова Айназик, вычислили Людей, выдававших себя за племянницу Матраимова Айназик, вычислили
В&nbsp;суде по&nbsp;делу Текебаева&nbsp;&mdash; Чотонова появились новые свидетели В суде по делу Текебаева — Чотонова появились новые свидетели
МЧС предупреждает: завтра в&nbsp;Бишкеке включат тревожные сирены МЧС предупреждает: завтра в Бишкеке включат тревожные сирены
Бизнес
Изучи историю автомобиля перед покупкой в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Изучи историю автомобиля перед покупкой в приложении «Мой О!»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; и&nbsp;авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество ОАО «МАМ» и авиакомпания FlyArystan обсудили двустороннее сотрудничество
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;KIA Motors АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и KIA Motors
MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в&nbsp;мобильном приложении MegaPay MegaCom первым реализовал функцию Carcheck в мобильном приложении MegaPay