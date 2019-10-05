Мэрия vs пони: лошадку изгнали, но она вернулась

Как не вспомнить бессмертное произведение Сервантеса, видя тщетные попытки мэрии побороть незаконную торговлю в городе. Регулярные рейды, разговоры по душам с продавцами приносят лишь кратковременный эффект. Стоит проверяющим уйти, как лотки снова появляются. Так это происходит и на центральном бульваре Эркиндик, который и власти, и горожане называют одной из визитных карточек Бишкека.
1Гуляющий по бульвару пони
В мэрии рапортуют, что МТУ поручено взять на постоянный контроль вышеуказанную территорию. Сотрудники акимиата с начала года провели 45 рейдов и даже обрезали более километра незаконно подключенных электрических кабелей.
«Их количество даже увеличилось. Представители райадминистрации штрафовать не могут, а беседы не помогают», — об итогах рейда рассказал читатель.
Как только сотрудники акимиата ушли, на бульваре снова появились продавцы. Вернулся и пони.Читатель
Отреагировали в мэрии и на сообщение об антисанитарии на овощном рынке «Сары-Озон». Санитарно-экологическая инспекция составила протокол о несоблюдении правил благоустройства на общую сумму 26 миллионов сомов.
призывы мэрии к горожанам не покупать продукты питания «с земли».
Похоже, муниципалитету давно пора пересмотреть механизмы борьбы со стихийной торговлей. Иначе так и продолжат воевать с ветряными мельницами. Чем это закончилось для Дон Кихота, напоминать не надо.
2Беда одна - дорогиЖалобы читателей на ремонт и состояние дорог, асфальтов лидируют в рубрике. Это и понятно. Они — неотъемлемая часть ежедневной жизни, и от их состояния зависит комфорт. Можно радоваться, что в последние годы мэрия ударно взялась за реконструкцию дорожной сети.
Но, то ли объемы оказались не по зубам, то ли с кадрами проблема, – качество работы оставляет желать лучшего.
обнаружили горожане на островке безопасности на пересечении улицы Ахунбаева и проспекта Айтматова.
В муниципалитете отреагировали быстро. Сотрудники Бишкекасфальтсервиса переложили брусчатку.
Но сделает ли вывод мэрия? Или так и продолжит исправлять недочеты, а не делать все, чтобы их не допускать.
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