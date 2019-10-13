Мгновения жизни. Грозный Кокомерен и великолепный Сары-Челек

Красивых мест в Кыргызстане не перечислить. И даже порой привычные могут нас удивить. Поэтому сегодня мы вновь не ограничиваемся каким-то темами и предлагаем полюбоваться фотографиями, сделанными нашими читателями в самых разных уголках республики.

Сложно представить такую подборку фотографий без Иссык-Куля. Представляем фотографии Василия Павлова, сделанные на южном берегу озера в Джети-Огузском районе.

«Это фото я назвал «Вид из окна кочкорских чиновников». Чиновники Кочкорской райгосадминистрации (Нарынская область) частенько стоят у этого окна, общаясь между собой или с другими посетителями. Наверное, потому, что вид гор Тескей-Ала-Тоо завораживает таинственностью и величием», — написал Билимбек Ажибеков.

Фото Билимбека Ажибекова. Вид из окна кочкорских чиновников

Одна из самых известных рек Нарынской области — Кокомерен. Она протекает через Тянь-Шань и впадает в реку Нарын. Запечатлел ее Нурлан Шаменалиев.

Не менее известное и популярное у туристов озеро Сон-Куль также расположено в Нарынской области. Летом там отдохнул один из постоянных наших авторов Наиль Халилов.

И еще одно потрясающее красотой и таинственностью озеро Кыргызстана — Сары-Челек. Оно находится в Джалал-Абадской области. До него добрался Данияр Камыт уулу.

В завершение заберемся в горы Алайского района на юге республики. На джайлоо Мурдаш побывала Наргиза Сыдыкова. Она восхитилась не только его красотой, но и гостеприимством местных жителей.

Надеемся, наша очередная подборка никого не оставила равнодушным. Если же у вас также есть интересные фото и видео, ими можно легко поделиться со всеми читателями 24.kg.

Читайте по теме Мгновения жизни. Суровый Долон и небо Иссык-Куля

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.