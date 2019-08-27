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Руководство Александровки ответило, почему на улицах села мусор

Глава Александровского айыл окмоту Ибрагим Баги ответил 24.kg, почему на улицах села мусор.

По его словам, в селе создали МП «Александровка» для уборки мусора и очистки территории аймака от стихийных свалок. МП также занимается сбором отходов с улиц села, территорий муниципальных, государственных, образовательных и религиозных учреждений.

Вывоз мусора проводят по мере поступления заявок, а с улиц села по графику. Мусор с центральной трассы вывозят каждые понедельник, среду и пятницу также силами МП.

Как сообщил Ибрагим Баги, на одной фотографии — место замены водостока под трассой Бишкек — Кара-Балта в рамках реконструкции дороги. По завершении ремонта территорию очистят. Другие снимки сделаны на частных территориях. Домовладельцы обязались привести их в порядок.

«Дело в том, что МП «Александровка» собирает мусор только с тех домовладений, жильцы которых заключили договор. Большая часть населения еще не заключила такие договора, а заставить их руководство айыл окмоту не может», — отметил Ибрагим Баги.

Населению неоднократно говорили о необходимости заключения договора на вывоз мусора и приведения прилегающих территорий в надлежащее состояние.
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