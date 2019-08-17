Лишь бы залатать. Ремонтом дороги недовольны жители улицы Белорусской

На улице Белорусской в Бишкеке идет ямочный ремонт дороги. Жители недовольны его качеством. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Идет ремонт дорожного полотна, если так его можно назвать, на улице Белорусской. Что за отношение строителей к ремонту. Как будто они одолжение делают. Где понравилось, там и сделали заплатку», — написал он.

Читатель отмечает, что лучше бы и не начинали ремонт.

«Когда бюджетные деньги будут идти на добросовестную работу? А не делать латки, которые через 2-3 месяца придут в негодность. Здесь расположены школа и детский сад, с колясками ходить невозможно, а элементарной дороги сделать не могут», — написал он.

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