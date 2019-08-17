15:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (343)

Лишь бы залатать. Ремонтом дороги недовольны жители улицы Белорусской

На улице Белорусской в Бишкеке идет ямочный ремонт дороги. Жители недовольны его качеством. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Идет ремонт дорожного полотна, если так его можно назвать, на улице Белорусской. Что за отношение строителей к ремонту. Как будто они одолжение делают. Где понравилось, там и сделали заплатку», — написал он.

Читатель отмечает, что лучше бы и не начинали ремонт.

«Когда бюджетные деньги будут идти на добросовестную работу? А не делать латки, которые через 2-3 месяца придут в негодность. Здесь расположены школа и детский сад, с колясками ходить невозможно, а элементарной дороги сделать не могут», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Почему затягивается начало работ по второй фазе
В Бишкеке с опережением отремонтировали семь улиц
Мэрия будет судиться за тротуары, занятые постройками
Мэрия Бишкека ищет владельца авто, мешающего начать ремонт улицы Московской
В Бишкеке на улице Нуркамал травмоопасно. Мэрия не реагирует
По улице Мамбетова в Бишкеке планируют пустить маршрутку
Участок улицы Киевской в Бишкеке временно станет двусторонним
В Бишкеке из-за ремонта дороги временно приостановят два троллейбусных маршрута
В Бишкеке для проезда открыли улицу Репина
Заменим, исполним. Любимые ответы мэрии на жалобы горожан
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Водитель грузовика хотел бесплатно проскочить по&nbsp;трассе, но&nbsp;жестоко поплатился Водитель грузовика хотел бесплатно проскочить по трассе, но жестоко поплатился
Задняя балка оторвалась на&nbsp;машине после наезда на&nbsp;люк в&nbsp;Бишкеке Задняя балка оторвалась на машине после наезда на люк в Бишкеке
Езда по&nbsp;встречке. Водитель маршрутки создал аварийную ситуацию Езда по встречке. Водитель маршрутки создал аварийную ситуацию
Бизнес
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!