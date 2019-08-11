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Мгновения жизни. Семеновское ущелье и южный берег Иссык-Куля

Не успели оглянуться — и опять на дворе воскресенье. Значит, пора отправиться с помощью наших авторов в очередное путешествие по нашей прекрасной республике.

В разгаре летний сезон на Иссык-Куле, поэтому мы отправляемся на озеро. Но начнем не с озера, а с Семеновского ущелья и урочища Кырчын, где проходили Всемирные игры кочевников. Там побывал наш постоянный автор Мамасалы Ташматов.

Теперь переберемся на южный берег Иссык-Куля. Эту фотографию сделал Евгений Коротовских недалеко от знаменитого каньона Сказка.

Фото Евгения Коротовских. Южный берег Иссык-Куля

Побудем еще на южном берегу, в Джети-Огузском районе. На свою малую родину нас пригласил Василий Павлов.

Немного отвлечемся от Иссык-Куля и заедем в соседнюю область. Вот и Жумагуль Тентиева это сделала, а заодно показала нам дорогу на Нарын.

И последняя на сегодня остановка — Джумгальский район Нарынской области. Так и хочется прилечь на этом красивом и прекрасном склоне. Сделал фотографию наш постоянный автор Бексултан.

Фото Бексултана. Джумгальский район

Надеемся, вы получили удовольствие от нашего небольшого путешествия по Кыргызстану. И помните, что присоединиться к нашим авторам и показать свои самые любимые места в республике очень просто.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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