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Агент 024
Сюжет: Безопасный город (354)

«Безопасный город». Некоторым водителям камеры не помеха для нарушений

Читатель прислал 24.kg видео, на котором водитель в Бишкеке совершил несколько нарушений перед камерами «Безопасного города».

На пересечении улиц Горького и 7 Апреля он резко перестроился с крайнего правого ряда, проехав стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, водитель автомобиля BMW превысил разрешенную скорость движения.

Отметим, что на пересечении улиц Горького и 7 Апреля и под мостом установлены камеры фиксации нарушений.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.

 
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