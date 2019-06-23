Чудаки парковки. Из-за стоящих на обочине машин приходится выезжать на встречку

Читатели присылают в WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.
Водитель припарковал свое авто на тротуаре на проспекте Ч.Айтматова.
А этот загородил проход на улице Пушкина.
«Однополосная улица Малдыбаева систематически заставлена припаркованными авто, нет возможности ехать в пределах одного ряда!» — пожаловался читатель.
А этот водитель на улице Киевской поставил машину под запрещающим знаком. На просьбу убрать только матерился.
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