Чудаки парковки. Из-за стоящих на обочине машин приходится выезжать на встречку

Читатели присылают в WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Водитель припарковал свое авто на тротуаре на проспекте Ч.Айтматова.

Фото читателя. Чудаки парковки

А этот загородил проход на улице Пушкина.

«Стоянка на тротуаре и на мосту запрещена», — прокомментировал свое фото бишкекчанин.

«Однополосная улица Малдыбаева систематически заставлена припаркованными авто, нет возможности ехать в пределах одного ряда!» — пожаловался читатель.

А этот водитель на улице Киевской поставил машину под запрещающим знаком. На просьбу убрать только матерился.

Фото читателя. Чудаки парковки

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