Чудаки парковки. На просьбу отъехать в сторону таксист показал неприличный жест

Читатели присылают в WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

«На остановке возле Ошского рынка постоянно заторы. Транспорт для пассажиров не может подъехать к остановке, приходится выбегать почти на середину дороги, так как там стоят таксисты. На просьбу отъехать в сторону я получита вот такой жест. Позор!» — написала читательница.

На улице Керимбекова автолюбитель заехал на тротуар.

На аллею на улице Тыныстанова заехал водитель грузовой машины.

Фото читателя. Чудаки парковки

Вновь читатели жалуются на дорожный беспредел возле ЦУМа.

Фото читателя. Чудаки парковки

Очередной водитель припарковался на разметке пешеходного перехода.

Фото читателя. Чудаки парковки

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