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Сюжет: Безопасный город (322)

«Безопасный город». Водители просят решить вопрос с пробками на улице Чапаева

Водители просят разрешить поворот направо со второй полосы по улице Чапаева в Бишкеке из-за частых пробок. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, пробка образуется при выезде с Чапаева на Льва Толстого.

«До этого можно было поворачивать направо со второй полосы. После установки видеокамер на перекрестке знак поворота направо со второй полосы убрали. Как результат — неудобство для водителей, а штрафов больше, потому что не все могут стоять в пробках и проезжают через вторую полосу, так как это удобно делать на дополнительный сигнал светофора», — пояснил он.

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