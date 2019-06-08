11:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Безопасный город (321)

«Безопасный город». Водителя оштрафовали за пересечение отсутствующей стоп-линии

Водителя в Бишкеке оштрафовали за пересечение отсутствующей стоп-линии. Об этом 24.kg рассказала читательница.

«Не знаю, как быть, пришел штраф на 3 тысячи сомов. На разбитой грунтовой дороге пересекла стоп-линию», — написала она.

Нарушение зафиксировано на пересечении улиц Шабдана Баатыра и Ауэзова. Ранее автовладельцы жаловались, что на этом перекрестке светофор работает с перебоями.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». В бюджет от штрафов поступило более 100 миллионов сомов
«Безопасный город». Светофоры не работают, а камеры фиксируют нарушения
«Безопасный город». Из-за изменения схемы работы светофоров образовались пробки
«Безопасный город». От оплаты штрафов в бюджет поступило 93,4 миллиона сомов
«Безопасный город». Депутат недоволен, что на знаках нет надписей на кыргызском
Не давать разрешение на установку передвижных комплексов предлагают в БГК
В БГК считают, что Бишкек получает мало денег от «Безопасного города»
«Безопасный город». Припаркованные авто вынуждают водителей нарушать правила
«Безопасный город». «Кыргыз почта» рассказала, когда почтальоны получат доплату
«Безопасный город». Почтальонам не платят за рассылку «писем счастья»
Популярные новости
Зал ожидания на&nbsp;Восточном автовокзале Бишкека превратился в&nbsp;кафе Зал ожидания на Восточном автовокзале Бишкека превратился в кафе
Опасно для жизни. Автолюбители Бишкека просят убрать с&nbsp;перекрестков попрошаек Опасно для жизни. Автолюбители Бишкека просят убрать с перекрестков попрошаек
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;недавно отремонтированной дороге опять провалился асфальт В Бишкеке на недавно отремонтированной дороге опять провалился асфальт
Бизнес
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи
Открылся новый рейс Алматы&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Алматы Открылся новый рейс Алматы — Ош — Алматы