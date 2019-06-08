«Безопасный город». Водителя оштрафовали за пересечение отсутствующей стоп-линии

Водителя в Бишкеке оштрафовали за пересечение отсутствующей стоп-линии. Об этом 24.kg рассказала читательница.

«Не знаю, как быть, пришел штраф на 3 тысячи сомов. На разбитой грунтовой дороге пересекла стоп-линию», — написала она.

Нарушение зафиксировано на пересечении улиц Шабдана Баатыра и Ауэзова. Ранее автовладельцы жаловались, что на этом перекрестке светофор работает с перебоями.

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