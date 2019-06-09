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Мгновения жизни. Просторы Чон-Алая и пейзажи Шекафтара

Сегодня в нашем выпуске фотографии только с юга Кыргызстана. Он не менее красив, чем север, но в рубрику, к сожалению, попадает не так часто. Мы решили исправить ситуацию.

Начнем небольшое путешествие с одной из самых узнаваемых достопримечательностей — Токтогульского водохранилища. Красота эта рукотворная, но от этого не менее впечатляющая, что еще раз доказал Мамасалы Ташматов.

Еще одну фотографию из тех же мест, с дороги Бишкек — Ош, прислала Салима Каныбекова.

Фото Салимы Каныбековой. Токтогул

Необычные пейзажи рядом с родным селом Шекафтар Чаткальского района запечатлел еще один постоянный автор нашей рубрики Бексултан.

Не менее впечатляющее зрелище представляет и Чон-Алай — один из самых отдаленных и высокогорных районов Кыргызстана. Его красоту запечатлел Абдуллох Рашид уулу.

На этом мы завершаем небольшое южное путешествие. Надеемся, вам понравилось и у вас появилось желание поделиться со всеми читателями 24.kg видео или фотографиями из своих поездок по Кыргызстану. Сделать это очень просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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