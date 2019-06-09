Мгновения жизни. Просторы Чон-Алая и пейзажи Шекафтара

Сегодня в нашем выпуске фотографии только с юга Кыргызстана. Он не менее красив, чем север, но в рубрику, к сожалению, попадает не так часто. Мы решили исправить ситуацию.
Начнем небольшое путешествие с одной из самых узнаваемых достопримечательностей — Токтогульского водохранилища. Красота эта рукотворная, но от этого не менее впечатляющая, что еще раз доказал Мамасалы Ташматов.
Еще одну фотографию из тех же мест, с дороги Бишкек — Ош, прислала Салима Каныбекова.
Необычные пейзажи рядом с родным селом Шекафтар Чаткальского района запечатлел еще один постоянный автор нашей рубрики Бексултан.
Не менее впечатляющее зрелище представляет и Чон-Алай — один из самых отдаленных и высокогорных районов Кыргызстана. Его красоту запечатлел Абдуллох Рашид уулу.
На этом мы завершаем небольшое южное путешествие. Надеемся, вам понравилось и у вас появилось желание поделиться со всеми читателями 24.kg видео или фотографиями из своих поездок по Кыргызстану. Сделать это очень просто.
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