Мгновения жизни. Птицы, летящие сквозь радугу, и перевал Тоо-Ашуу

Наши авторы часто удивляют не только тем, какие фотографии и где они их делают, но и тем, как они могут из вроде бы обыденного сделать нечто большее.

Именно с таких фотографий мы и начнем наш выпуск. Один из постоянных авторов нашей рубрики Евгений умудрился совместить птиц и радугу. И происходящее в небе над Бишкеком действительно восхитительно.

Теперь же вместе с Владиславом Ногаем полюбуемся цветами в Ботаническом саду Бишкека, который провел для всех желающих горожан дни открытых дверей.

Выбираемся из Бишкека и вместе с Бактыбеком Шамкеевым отправляемся в Кашка-Суу.

Двигаемся дальше на восток. На Иссык-Куль нас позвал Павел Васильев, который собрал сделанные фотографии в видеоролик. Смотрим и получаем удовольствие.

Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов предлагает полюбоваться Суусамырской долиной с одного из самых известных перевалов страны — Тоо-Ашуу.

На этом небольшое путешествие по Кыргызстану мы и завершим. Надеемся, вам понравилось и вы захотите присоединиться к нашим авторам. Сделать это очень просто.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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