15:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Мгновения жизни. Птицы, летящие сквозь радугу, и перевал Тоо-Ашуу

Наши авторы часто удивляют не только тем, какие фотографии и где они их делают, но и тем, как они могут из вроде бы обыденного сделать нечто большее.

Именно с таких фотографий мы и начнем наш выпуск. Один из постоянных авторов нашей рубрики Евгений умудрился совместить птиц и радугу. И происходящее в небе над Бишкеком действительно восхитительно.

Теперь же вместе с Владиславом Ногаем полюбуемся цветами в Ботаническом саду Бишкека, который провел для всех желающих горожан дни открытых дверей.

Выбираемся из Бишкека и вместе с Бактыбеком Шамкеевым отправляемся в Кашка-Суу.

Двигаемся дальше на восток. На Иссык-Куль нас позвал Павел Васильев, который собрал сделанные фотографии в видеоролик. Смотрим и получаем удовольствие.

Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов предлагает полюбоваться Суусамырской долиной с одного из самых известных перевалов страны — Тоо-Ашуу.

На этом небольшое путешествие по Кыргызстану мы и завершим. Надеемся, вам понравилось и вы захотите присоединиться к нашим авторам. Сделать это очень просто.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Чичканское ущелье и безмятежный Иссык-Куль
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка:
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Чичканское ущелье и безмятежный Иссык-Куль
Мгновения жизни. Маковые поля и перевал Ала-Бель
Мгновения жизни. Игры облаков и каменная обезьяна
Мгновения жизни. Бишкек после дождей и цветущий миндаль
Мгновения жизни. Сказочные закаты над Горной Маевкой и спокойная Ак-Буура
Мгновения жизни. Застывший в камне дракон и закат над Бишкеком
Мгновения жизни. Восхитительный Боом и «великаны», несущие свет
Мгновения жизни. Умытый дождем Бишкек и цветение миндаля
Мгновения жизни. Весна в Баткене и зимний Чон-Кемин
Популярные новости
Сразу несколько правил нарушил водитель в&nbsp;центре Бишкека Сразу несколько правил нарушил водитель в центре Бишкека
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
За&nbsp;15&nbsp;секунд в&nbsp;Китае снесли два многоэтажных дома За 15 секунд в Китае снесли два многоэтажных дома
Хруст красного Ferrari. Как крутой спорткар за&nbsp;секунду лишился двери Хруст красного Ferrari. Как крутой спорткар за секунду лишился двери
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»