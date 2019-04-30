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Сюжет: Безопасный город (293)

«Безопасный город». При установке камер подрядчик грубо нарушает ПДД

Пользователи социальной сети Facebook возмущены, что при установке камер «Безопасного города» подрядчик грубо нарушает ПДД. В группе «Черный список — нам не понравилось» опубликованы фотографии.

«29 апреля примерно в 17.30 в жилмассиве «Аска-Таш» по улице Фучика устанавливали камеры наблюдения на автомашине без госномеров. Машина стояла на встречной полосе движения, загораживая видимость. Камеры устанавливают для того, чтобы водители не нарушали ПДД, но сами при этом грубо нарушают. Закон для всех един», — написал пользователь.

Пользователь Адыл Жапаркулов также поделился снимками, на которых при установке камер задействованы авто без госномеров.
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