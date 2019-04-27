Чудаки парковки. Из-за неправильной дорожной разметки страдают пешеходы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.
Свои машины «чудаки парковки» оставляют везде, где только можно: на газонах, тротуарах и перекрестках. В жилмассиве «Арча-Бешик» водитель поставил авто на тротуаре, перекрыв проход пешеходам.
На пересечении улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик автомобиль стоял прямо на перекрестке.
«По правилам, парковка менее чем в
На улице Юнусалиева водители постоянно заезжают в зону лесопосадки.
Еще один автолюбитель заехал на газон на улице Ахунбаева.
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