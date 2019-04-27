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Сюжет: Чудаки парковки (71)

Чудаки парковки. Из-за неправильной дорожной разметки страдают пешеходы

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Свои машины «чудаки парковки» оставляют везде, где только можно: на газонах, тротуарах и перекрестках. В жилмассиве «Арча-Бешик» водитель поставил авто на тротуаре, перекрыв проход пешеходам.

На пересечении улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик автомобиль стоял прямо на перекрестке.

«По правилам, парковка менее чем в 15 метрах от перекрестка запрещена. Несмотря на это, на многих улицах разметка впритык подведена к пешеходному переходу и создает слепую зону для движущихся по дороге машин. Такая разметка по всему бульвару Эркиндик, в том числе возле школы», — написал читатель.

На улице Юнусалиева водители постоянно заезжают в зону лесопосадки.

Фото читателя. «Чудаки парковки»

Еще один автолюбитель заехал на газон на улице Ахунбаева.

Фото читателя. «Чудаки парковки»

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