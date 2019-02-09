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Сюжет: Чудаки парковки (47)

Чудаки парковки. Троллейбусы не могут проехать из-за стоящих в два ряда машин

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

На улице Уметалиева водитель оставил машину на пешеходном переходе. «И таких бестолочей у нас полно», — написал читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«Бардак и ежедневная головная боль водителей троллейбусов № 6», — прокомментировал свое видео другой читатель.

«На улице Жибек Жолу возле Западного автовокзала автолюбители паркуются в два ряда. Водители троллейбусов становятся нервными и дерганными, потому что им каждый раз приходится ругаться и кричать на нарушителей», — написал бишкекчанин.

В районе Аламединского рынка тоже бардак. Автовладельцы бросают машины и на остановках, и на зебре.

Когда не остается свободных мест возле остановок и на пешеходных переходах, «чудаки парковки» заезжают на тротуары.

В микрорайоне «Аламедин-1» водители перекрыли пешеходный переход, по которому ходят в школу дети.

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