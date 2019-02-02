Бишкекчане возмущены, что на знаке «Видеоконтроль» нет надписи на госязыке

Бишкекчане возмущены, что надпись на знаке «Видеоконтроль» не дублируется на государственном языке. Читатель прислал 24.kg эскиз, как, по его мнению, должен выглядеть знак.

Отметим, дорожные знаки должны соответствовать ГОСТу и требованиям Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года.

В рамках подготовки к «Безопасному городу» инфраструктура должна соответствовать ГОСТу Р 52289 — 2004, утвержденному приказом Национального института стандартизации и метрологии КР за № 39-СТ от 4 мая 2006 года.

По ГОСТу на знаке «Видеофиксация» нет надписей. Венская конвенция не запрещает добавлять в целях облегчения толкования сигнальных знаков надпись на прямоугольной табличке. Надписи выполняются на национальном языке или на одном или нескольких национальных языках и на других языках, в частности на официальных языках ООН.

В Правилах дорожного движения Кыргызстана указано, что на знаке допускается надпись «Контроль», но не указано, на каком языке. На самом же знаке продублировано Control.