14:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки (44)

Чудаки парковки. Автобусные остановки Бишкека стали стоянкой для таксистов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Жители вновь жалуются на многочисленные машины возле Театра оперы и балета.

«Невозможно пройти на аллею, хамы закрывают машинами проходы», — написал читатель.

На тротуар на улице Раззакова заехал и этот водитель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель вновь прислал видео с улицы, ведущей от улицы Калинина к школе-гимназии № 38, где машины заняли весь тротуар.

«В любое утро можно провести здесь рейд. Столько нарушений правил парковки», — написал он.

Машина с дипномером D 06122 стояла под запрещающим знаком на улице Раззакова, сообщил читатель.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

«Ни для кого не секрет, что остановочные комплексы в Бишкеке давным-давно превратились в парковки для таксистов. Мэрия Бишкека обещает купить 60 автобусов к весне. По информации муниципалитета, городу необходимо около 600-800 автобусов и троллейбусов. Но возникает вопрос, сможет ли общественный транспорт подъехать к этим самым остановкам?» — написал читатель.

«Из-за припаркованных на остановках такси не могут подъехать автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Они в этом случае просто вынуждены высаживать или набирать пассажиров прямо на проезжей части. Если не могут осуществлять безопасную быструю посадку-высадку с нынешней ситуацией на остановках, то что будет, когда поступят новые автобусы?» — спрашивает бишкекчанин.

Ну и как же без парковки на пешеходном переходе? Этот автомобиль стоял на зебре на улице Ибраимова.

читателя
Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 1617
Версия для печати
Материалы по теме
Чудаки парковки. Они считают, что оставлять машину на зебре — это нормально
Чудаки парковки. Они продолжают ездить по тротуарам
Чудаки парковки. Газон в микрорайоне «Восток-5» превратили в стоянку
Городские парковки. Депутаты БГК не согласны с мэрией в вопросе их организации
Чудаки парковки. Их не пугают даже высокие штрафы и эвакуаторы
Чудаки парковки. Когда наведут порядок возле Аламединского рынка?
Чудаки парковки. Безнаказанность порождает вседозволенность
Чудаки парковки. Их машины вновь стоят возле Министерства культуры
После ремонта дороги на улице Мурманской водители грузовиков сделали там стоянку
Машины у пунктов проката горнолыжного снаряжения перекрывают проезд по дороге
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Две башни Бишкека и&nbsp;зимняя Ала-Арча Мгновения жизни. Две башни Бишкека и зимняя Ала-Арча
Lexus удрал от&nbsp;женщины-водителя и&nbsp;едва не&nbsp;натворил беды Lexus удрал от женщины-водителя и едва не натворил беды
В&nbsp;Бишкеке варварски обрубают арчу В Бишкеке варварски обрубают арчу
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат