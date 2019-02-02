Чудаки парковки. Автобусные остановки Бишкека стали стоянкой для таксистов

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

Жители вновь жалуются на многочисленные машины возле Театра оперы и балета.

«Невозможно пройти на аллею, хамы закрывают машинами проходы», — написал читатель.

На тротуар на улице Раззакова заехал и этот водитель.

Фото читателя. Чудаки парковки

Читатель вновь прислал видео с улицы, ведущей от улицы Калинина к школе-гимназии № 38, где машины заняли весь тротуар.

«В любое утро можно провести здесь рейд. Столько нарушений правил парковки», — написал он.

Машина с дипномером D 06122 стояла под запрещающим знаком на улице Раззакова, сообщил читатель.

Фото читателя. Чудаки парковки

«Ни для кого не секрет, что остановочные комплексы в Бишкеке давным-давно превратились в парковки для таксистов. Мэрия Бишкека обещает купить 60 автобусов к весне. По информации муниципалитета, городу необходимо около 600-800 автобусов и троллейбусов. Но возникает вопрос, сможет ли общественный транспорт подъехать к этим самым остановкам?» — написал читатель.

«Из-за припаркованных на остановках такси не могут подъехать автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Они в этом случае просто вынуждены высаживать или набирать пассажиров прямо на проезжей части. Если не могут осуществлять безопасную быструю посадку-высадку с нынешней ситуацией на остановках, то что будет, когда поступят новые автобусы?» — спрашивает бишкекчанин.

Ну и как же без парковки на пешеходном переходе? Этот автомобиль стоял на зебре на улице Ибраимова.

Фото читателя. Чудаки парковки

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