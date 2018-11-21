Чудаки парковки. Автомобили вытесняют детей со школьного двора

Читатели 24.kg присылают на WhatsApp фотографии и видео с водителями, оставляющими машины в неположенных местах.

О парковке во дворе школы № 27 читатель сообщил еще в конце октября. На этой неделе там стоят уже три машины.

Фото читателя. Чудаки парковки

На улице Горького рядом с пешеходным переходом возле ТЦ «Таш-Рабат» постоянно паркуется грузовик. «Пешеходов не видно, так еще и занимает полдороги. Страшно за людей», — написал читатель, приславший фотографии нарушителя.

Фото читателя. Чудаки парковки

Несознательные водители оставили авто на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Суюмбаева и Огонбаева.

Несколько водителей стояли на остановках, а таксистов на остановке возле КТУ так много, что последний загородил машиной поворот.

Тротуары Дубового парка до сих пор не закрыли от желающих парковать там машины.

Фото читателя. Чудаки парковки

Еще один водитель встал на тротуаре возле кафе «Урумчи».

Фото читателя. Чудаки парковки

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