Чудаки парковки. Автомобили вытесняют детей со школьного двора

Читатели 24.kg присылают на WhatsApp фотографии и видео с водителями, оставляющими машины в неположенных местах.
О парковке во дворе школы № 27 читатель сообщил еще в конце октября. На этой неделе там стоят уже три машины.
На улице Горького рядом с пешеходным переходом возле ТЦ «Таш-Рабат» постоянно паркуется грузовик. «Пешеходов не видно, так еще и занимает полдороги. Страшно за людей», — написал читатель, приславший фотографии нарушителя.
Несознательные водители оставили авто на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Суюмбаева и Огонбаева.
Несколько водителей стояли на остановках, а таксистов на остановке возле КТУ так много, что последний загородил машиной поворот.
Еще один водитель встал на тротуаре возле кафе «Урумчи».
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